У Новій Зеландії відкрили безкоштовний магазин

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні відкрили перший експериментальний продовольчий магазин. Ініціатором благодійної акції стала художниця Кім ПАТОН, вона вперше організувала магазин, в якому товари відпускаються абсолютно безкоштовно. Асортимент магазину доволі широкий, тут представлено численні хлібобулочні, кондитерські, м`ясні і рибні вироби, овочі і фрукти.

"Справа в тому, що всі товари надходять до полиць із інших супермаркетів, - розповіла К.ПАТОН. - Іншими словами, це залишки, які не встигають розпродати до закінчення терміну придатності", - зауважила вона.

Пекарні при великих торговельних точках щоденно випікають величезну кількість хлібобулочних виробів, а нереалізовану продукцію за день потім доводиться викидати. Аналогічна ситуація виникає і з овочами та фруктами, молочними виробами. Автори проекту впевнені, що таким чином, можливо зробити одразу дві добрі справи: допомогти малозабезпеченим і сприяти зменшенню відходів.

"На подив ідея була з ентузіазмом сприйнята підприємцями, - додала К.ПАТОН. - Ми готові співпрацювати не тільки з продовольчими магазинами, а й ресторанами, садівничими господарствами".

При цьому вона підкреслила, що незвичайний магазин працюватиме шість днів на тиждень з 10 ранку до 6 вечора протягом двох тижнів.

"Чи мають безкоштовні магазини майбутнє, покаже час, - вважає ініціаторка. - Сподіваюся, що ініціатива принесе свої плоди".

ТСН