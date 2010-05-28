Мережа «Наш Край» відкрила магазин у Дрогобичі

Торгова мережа «Наш Край» відкрила другий магазин в Дрогобичі (Львівська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, торгова площа магазину складає 130 кв. м.

У прес-службі відзначили, що це власний торговий об`єкт мережі, що працює у форматі магазину біля дому.

В цілому мережу «Наш Край» включає 23 власних магазини і 35 франчайзингових.

Довідка УНІАН. Мережа «Наш Край» (Луцьк) – національний оператор ринку рітейлу, представлений в трьох форматах: супермаркет, магазин біля дому та експрес. На кінець травня 2010 року мережа «Наш Край» складалася з 58 магазинів.