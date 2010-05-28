Південно-Західна залізниця пропонує 14 літніх додаткових потягів

Для організації перевезень пасажирів і дітей на оздоровлення влітку 2010 року Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) передбачила 14 додаткових літніх потягів, які становлять в цілому 328 вагонів у сполученнях Київ–Євпаторія, Феодосія, Бердянськ, Сімферополь, Севастополь, Керч і Одеса.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Для перевезення дітей до Євпаторії курсуватиме спеціальний дитячий потяг, а для комфортного пересування інвалідів на візках залізницею передбачений спеціальний вагон у потягу.

Як нагадують у прес-службі, у ніч з 29 на 30 травня Південно-Західна залізниця переходить на літній графік руху потягів.

У новому графіку руху пасажирських потягів параметри руху збережені на рівні минулого року і становлять 228 пар потягів, з них 45 пар потягів формування Південно-Західної залізниці, 47 пар формувань іншими залізницями, 78 пар транзитних потягів і 28 електро- і дизель-поїздів підвищеного комфорту, а також 30 пар за вказівкою.