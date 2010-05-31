Громадські організації виступають за повну заборону реклами сигарет

Представники низки громадських антитютюнових організацій закликають Верховну Раду України ухвалити закон про повну заборону реклами сигарет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила координатор проектів коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» Ганна ГОПКО.

«Ми очікуємо, що народні депутати підтримають законопроект, який заборонить повністю рекламу тютюнових виробів, спонсорство та стимулювання продажу тютюнових виробів», - сказала вона, зауваживши, що це дозволить уберегти, насамперед, підлітків та жінок від агресивної тактики тютюнових компаній.

Довідка УНІАН. Проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)” був внесений на розгляд парламенту 24 вересня 2009 року.

Законопроектом передбачається повна заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів; а також відповідальність осіб, які порушують вимоги законодавства щодо повної заборони реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів.

Рекламу тютюнових виробів пропонується дозволити лише у спеціалізованих виданнях тютюнової галузі та на спеціальних виставкових заходах, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів.