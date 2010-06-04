Киянам пропонують поприбирати в столиці

5 червня 2010 року у Всесвітній день захисту навколишнього середовища з 11 до 14 год. триватиме масштабне прибирання Києва у всіх 10 районах міста, повідомили УНІАН ініціатори проекту.

Близько 2 тисяч активістів – мешканці Києва, представники громадських організацій, журналісти – прибиратимуть 25 найбільших парків столиці (перелік парків можна знайти на сайті проекту). Також в цей день буде підписано звернення до КМДА щодо проведення просвітницької кампанії, встановлення більшої кількості смітників, штрафування тих, хто смітить та запровадження системи роздільного збору сміття в Києві.

«Ми прагнемо досягти такого результату, коли поінформовані та культурні громадяни не кидатимуть сміття повз смітники та нарешті почнуть його сортувати. Адже сміття (пластик, папір, метал, скло) – це цінний ресурс, вторинна переробка якого дозволить наповнювати бюджет та вирішити екологічну проблему, одну із найгостріших на сьогоднішній день. І ще зменшити площі, що відводяться під сміттєзвалища, які наразі дорівнюють території країни Люксембург", - заявив координатор проекту Юрій ПИВОВАРЕНКО.

Проект «Зробимо Київ чистим!» відбуватиметься в рамках міжнародної ініціативи “Let’s do it world!”. На сьогодні до міжнародної ініціативи вже приєдналися такі країни як Естонія, Литва, Латвія, Португалія, Словенія, Румунія та Індія. На акції усі волонтери отримають рукавички та пакети, а також інструкції щодо здійснення роздільного прибирання.

Детальніше ознайомитися з проектом та зареєструватися на акцію 5 червня можна на сайті http://letsdoit.org.ua