Україна заборонила ввезення жуйних тварин з КНР і птиці з Лаосу

Ветеринарна служба України заборонила ввезення до України жуйних тварин, сировини і продукції з них з Китайської Народної Республіки. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

Заборону введено у зв`язку з реєстрацією захворювання на чуму дрібної рогатої худоби на території Китайської Народної Республіки.

Також ветеринарна служба України заборонила ввезення до України птиці, сировини і продукції з неї з Лаоської Народно-Демократичної Республіки.

Заборона введена у зв`язку з реєстрацією спалаху високопатогенного грипу на території республіки.