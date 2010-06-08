Україна заборонила ввезення жуйних тварин з КНР і птиці з Лаосу
11:15, 08 червня 2010Права споживачів
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Через захворювання
Ветеринарна служба України заборонила ввезення до України жуйних тварин, сировини і продукції з них з Китайської Народної Республіки. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.
Заборону введено у зв`язку з реєстрацією захворювання на чуму дрібної рогатої худоби на території Китайської Народної Республіки.
Також ветеринарна служба України заборонила ввезення до України птиці, сировини і продукції з неї з Лаоської Народно-Демократичної Республіки.
Заборона введена у зв`язку з реєстрацією спалаху високопатогенного грипу на території республіки.
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