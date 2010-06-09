Наступного тижня Дніпром почне курсувати річковий трамвайчик

Наступного тижня Дніпром почне курсувати муніципальний річковий трамвайчик.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик” ( №79 (3710)), цього року, крім трьох станцій, на яких трамвайчик зупинявся минулого року, — “Поштова площа”, “Оболонська набережна” та “Березняки”, відкриють ще дві нові станції. Тепер катер причалюватиме також на станціях “Наводницький парк” та “Гідропарк”. В останньому трамвайчик зупинятиметься неподалік дитячого пляжу. Біля Парку Слави зупинку обладнають найближчими днями, зазначає видання.

Буде змінено розклад руху катера, про який детально можна дізнатися на самих станціях.

Вартість поїздки трамвайчиком цього року коштуватиме до 20 грн.