Молокопереробні підприємства перевірятимуть якість молока

Міністерство аграрної політики України має намір зобов`язати всі молокопереробні підприємства обладнати лабораторії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми готуємо наказ, щоб переробні підприємства всі мали лабораторії й заготівельні пункти забезпечили мінімальним лабораторним устаткуванням і матеріалом, щоб визначати, наскільки якісне молоко вони заготовляють», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він сказав, що відомство вимагатиме, щоб молоко в Україні вироблялося якісне.

«Ми добровільно сьогодні підписуємо угоду про зону вільної торгівлі (з ЄС – УНІАН), і якість виробництва стоїть на першому місці», - наголосив міністр.