Молокопереробні підприємства перевірятимуть якість молока
13:49, 10 червня 2010Права споживачів
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Мінагрополітики зобов`яже
Міністерство аграрної політики України має намір зобов`язати всі молокопереробні підприємства обладнати лабораторії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.
«Ми готуємо наказ, щоб переробні підприємства всі мали лабораторії й заготівельні пункти забезпечили мінімальним лабораторним устаткуванням і матеріалом, щоб визначати, наскільки якісне молоко вони заготовляють», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.
Він сказав, що відомство вимагатиме, щоб молоко в Україні вироблялося якісне.
«Ми добровільно сьогодні підписуємо угоду про зону вільної торгівлі (з ЄС – УНІАН), і якість виробництва стоїть на першому місці», - наголосив міністр.
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