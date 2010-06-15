В Україні шукають «екологічно свідомі» готелі

Міжнародна благодійна організація "Інформаційний центр "Зелене досьє" та Radisson Blu Hotel спільно організовують всеукраїнський конкурс для найбільш дружніх до довкілля готелів. Найкращі готелі отримають сертифікат та відзнаку, які зможуть використовувати для промоції на туристичному ринку протягом двох років.

Експерт «Зеленого досьє» з питань екологічного менеджменту Надія ШЕВЧЕНКО розповіла, що спершу розробили екологічну сертифікацію туристичного бізнесу в Україні. Наприклад, в оцінюванні враховуються такі характеристики, як споживання води, енергії, вплив хімічних засобів на довкілля та здоров`я, поводження з відходами, тощо.

Для прикладу, чи використовують безфосфатні пральні порошки та миючі засоби, чи роздільно збирають папір, пластик і скло.

«Ми вже робили пілотне опробування цієї системи, запрошували голландських експертів, вчилися екологічному менеджменту та політиці. Також ми бачимо, що багато підприємств курортно-туристичного бізнесу вже готові до цього. Тому ми очікуємо, що і активність буде висока, і результати будуть помітні», - каже Н.ШЕВЧЕНКО.

Експерт закликає власників і менеджерів різних об`єктів туристичного бізнесу подавати заявки на конкурс. Змагання триватиме до кінця вересня.

“Німецька хвиля”