У Львові відміняють рейковий автобус сполученням Сихів- Підзамче

З метою зменшення збитків і для раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів з 15 червня Львівська залізниця (ЛЗ) відміняє рейковий автобус сполученням Сихів - Головний вокзал – Підзамче.

Про це йдеться в повідомленні Львівської залізниці, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийняте у зв`язку з малозаселенням потягу, що показав проведений аналіз його курсування впродовж півроку.

За весь період курсування послугами рейкового автобуса на ділянці Сихів - Підзамче скористалися 67 903 пасажири, доходи від продажу проїзних квитків склали 84 879 грн., а ось експлуатаційні витрати досягли 1 млн. 256 тис. грн. Таким чином, прямі збитки залізниці склали 1 млн. 181 тис. грн.

Як повідомили в ЛЗ, рейковий автобус за маршрутом Сихів - Львів - Підзамче був введений 1 грудня 2009 року. Вартість квитка на проїзд у ньому становила 1,5 грн. Протягом доби він здійснював сім рейсів, курсуючи в режимі залізничного маршрутного таксі. 10 квітня Львівська залізниця скасувала чотири рейси, які користувалися найменшою популярністю та обмежила ще два. Напередодні введення в дію нового графіка руху потягів у травні залізничники попереджали про повну відміну рейкового автобуса в червні.