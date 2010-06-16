В Україні внесуть зміни до законів щодо захисту прав споживачів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо захисту прав споживачів).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 367 із 417 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про захист прав споживачів”, зокрема, у статті 9 закріпити право продавця оголошувати триваліший строк обміну товару належної якості, та у статті 23 встановити санкцію за порушення зазначеного права споживачів.

Також у статті 707 Цивільного кодексу України пропонується визначити, що покупець має право протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти непродовольчий товар належної якості у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. У разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перерахунок з продавцем.