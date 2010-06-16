У Криму зменшилася реалізація продукції в ресторанах

В Автономній Республіці Крим об`єм продажу споживчих товарів в мережі роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, на організованих і неформальних ринках за п`ять місяців 2010 року склав 7263 млн. грн., що на 1% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, фізичними особами-підприємцями в роздрібній торговій мережі і на ринках продано споживчих товарів на 4049 млн. грн., з них 517 млн. грн. склала реалізація сільськогосподарської продукції.

Підприємствами і фізичними особами-підприємцями в мережі ресторанного господарства реалізовано продукції на 197 млн. грн., що в порівнянні з січнем-травнем 2009г. менше на 3%.

З початку року середньомісячний розмір покупки споживчих товарів з розрахунку на одного жителя республіки склав майже 740 грн.

Як повідомляв УНІАН, в Криму об`єм продажу споживчих товарів в мережі роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, на організованих і неформальних ринках за січень-квітень 2010 року склав 5496 млн. грн., що на 2% менше, ніж за відповідний період минулого року.