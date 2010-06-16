На Тернопільщині забракували лише 1% перевірених товарів

Впродовж травня 2010 року відділ державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» перевірив 16 найменувань товарів на суму 1 млн. 212 тис. грн. на 15 підприємствах області. Через невідповідність нормативній документації (НД) впродовж десяти перевірок забракували товарів на суму 11 тис. 700 грн. (майже 1%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, фахівці перевірили під час виробництва 1427 кг хліба та хлібобулочної продукції на чотирьох підприємствах області. Вимогам НД не відповідало 312 кг на трьох підприємствах. За виявлені порушення було застосовано штрафів на суму 3 тис. 500 грн.

Окрім цього, на трьох підприємствах перевірили 3870 кг молокопродуктів на, 250 кг продукції забракували. Сума штрафів – 1 тис. 500 грн.

За результатами перевірок фахівці державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» видали чотири приписи про заборону реалізації семи нестандартних партій продукції та 12 приписів про заборону всієї продукції. Десять суб’єктів господарювання оштрафовано на загальну суму 13 тис. 900 грн. Чотирьох винних у порушеннях осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності.