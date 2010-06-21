Рибалки добиваються скасування плати за некомерційну ловлю

Рибалки мають намір добиватися скасування плати за некомерційну ловлю на водоймищах загального користування.

Про це заявили на прес-конференції в УНІАН представники громадських організацій рибалок.

Як повідомив голова Федерації риболовецького спорту Олександр ТЕРЕЩУК, сьогодні вищезгадану плату вже скасовано в Київській і Чернігівській областях.

«На решті території ділянки платного лову існують, і ми обов`язково рекомендуватимемо нашим колегам звертатися до місцевих прокуратур. Якщо не буде результату - обов`язково звертатися до судів», - сказав О.ТЕРЕЩУК.

Представники громадських організацій стверджують, що встановлення такого виду платежів порушує чинне законодавство, зокрема Водний кодекс.

Громадські організації також виступають за повну відміну промислового лову риби у внутрішніх водоймищах України.

За словами О.ТЕРЕЩУКА, сьогодні Федерацією риболовецького спорту подано судовий позов до уряду України. Суть позову полягає в тому, що у Федерації вважають, що постанова Кабміну від 1999 року, якою регламентується любительська і спортивна ловля риби, суперечить пізніше прийнятим законодавчим актам: Водному кодексу України і Закону України «Про тваринний світ». Розгляд справи заплановано на серпень ц.р.

Крім того, зокрема, рибалки зазначили, що сьогодні немає ніякого прогресу в розслідуванні і встановленні винних у масовій загибелі риби на Київському водосховищі минулою зими.