Міліція спростить процедури з надання послуг населенню

Міліція має намір спростити процедури з надання послуг населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«На жаль, зараз система МВС стала настільки громіздкою, складною і незрозумілою, і стоїть питання, як її зробити більш простою», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він повідомив, що поставлено завдання, щоб всі послуги, що надаються населенню органами внутрішніх справ, були максимально прозорі, доступні та надавалися за мінімальні ціни.

Зокрема, міністр повідомив, що МВС вважає за необхідне ввести норму, щоб людина при купівлі автомобіля в автосалоні відразу ж оформляла всі необхідні документи.

Крім того, А.МОГИЛЬОВ вважає, що необхідно спростити процес реєстрації мопедів. Він зазначив, що в даний час реєстрація цих транспортних засобів досить дорога, і назвав оптимальною ціною реєстрації у розмірі 200-300 грн.

Міністр також повідомив, що до 1 листопада МВС має намір підготувати всі необхідні документи для спрощення реєстрації мопедів.