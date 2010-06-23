Янукович хоче відновити туристичну інфраструктуру Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності розробки спеціального закону щодо відновлення туристичної інфраструктури Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на розширеному засіданні уряду.

Він підкреслив, що Крим є перлиною України, і він не розуміє, чому вже стільки років руйнується його інфраструктура і чому не створюється нова туристична інфраструктура.

«Що ми з вами не їздимо за кордон? Не бачимо, як розвиваються курорти? Чому так ставимось до нашої перлини?», - запитав у присутніх глава держави.

Він закликав спільно розробити закон про Крим, спрямований на відновлення півострова.

«Тому що він (Крим) самостійно нічого не зможе зробити», - зазначив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також піддав критиці більшість чиновників, які їдуть відпочивати не в Крим, а за кордон.

«Треба їхати в Крим і вкладати в Крим, вкладати гроші і серце», - сказав глава держави.

Крім того, він в чергове озвучив свою думку щодо необхідності розробки програми розвитку депресивних регіонів.

Він сказав, якщо нічого не робити, то й надалі з географічної карти України будуть зникати назви сіл та селищ.

«Цього не можна допустити», - наголосив Президент.