У Криму підробляли відомий пом’якшувач води

Прокуратура АРК порушила кримінальну справу проти двох жителів півострова, які в підпільних цехах підробляли засоби побутової хімії – їх звинувачують у незаконному використанні фірмового знака, повідомила прес-служба відомства.

"В обвинувачених вилучили великі запаси суміші соди і солі, розфасованої в 23 тисячі фірмових упаковок відомого засобу для пом`якшення води. Для того, щоб продукт зовні виглядав як справжній, лжевиробники навіть задіяли типографію", - йдеться в прес-релізі.

Фальсифікат реалізували в Криму і за його межами.

Підпільне виробництво викрили працівники управління боротьби з організованою злочинністю кримської міліції завдяки координаційним заходам прокуратури. Шукають всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.