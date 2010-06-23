У Києві в травні продали 1190 квартир

У Києві в травні продано 1190 квартир, з яких 960 операцій купівлі-продажу здійснено на вторинному ринку і 230 – на первинному ринку.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Як зазначають у повідомленні, максимальна кількість операцій (68%) припадає на квартири до 100 тис. дол., 21% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 11% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1367 дол./кв.м на вторинному ринку (1222 дол./кв.м на первинному ринку).

Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу склала 2851 дол./кв.м на вторинному ринку (2424 дол. /кв.м на первинному ринку).