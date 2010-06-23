В Україні з'явився найдовший сайт

Розроблений для ТМ «LONGmixER»

В Україні з`явився «нескінченний сайт», розроблений для ТМ «LONGmixER». Найдовший сайт-роллеркостер нереально перегорнути до кінця. На думку розробників, ресурс має всі шанси побити рекорди новинних порталів за часом перебування відвідувачів на сайті, а все завдяки рішенню, яке втягує відвідувача сайту в нескінченну низку анімованих персонажів і флеш-ігор. Довідка УНІАН. «LONGmixER» - слабкоалкогольний коктейль із змістом натурального соку.

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