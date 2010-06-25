Жінки будуть довше працювати, бо довше живуть

Міністр праці і соцполітики Василь НАДРАГА вважає за доцільне підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років.

Одним з аргументів він назвав те, що жінки в Україні живуть на 12 років довше чоловіків, пише газета "Діло".

"Я вважаю, що це було б непогано (підвищення пенсійного віку для українських жінок до 60 років), тому що я досить часто зустрічаю ситуацію на своїй нинішній посаді, коли я одержую заяви від працівників органів державного управління, жінок що досягли 55 років, із проханням продовжити їм службу ще на два-три роки", - заявив міністр.

Крім того, він підкреслив, що через 5-літню різницю у віці українські жінки також одержують менш гідну зарплату, ніж чоловіки.

"Якщо буде вирівнюватися віковий вихід на пенсію і для жінок і для чоловіків у 60 років, то більшість українських жінок, що досягли 50 років, готові вже сьогодні одержувати ще і право працювати і, відповідно, пішовши на пенсію в 60 років, у них буде можливість одержати більшу пенсію", - підкреслив В.НАДРАГА.

Водночас, на уточнююче питання, міністр відповів, що дана ініціатива поки виходить з експертних кіл і на засідання Кабінету міністрів України не виносилася.

Крім того, В.НАДРАГА підкреслив, що якщо подібне рішення все-таки буде прийнято, то збільшення пенсійного віку на 5 років для українських жінок буде відбуватися не менше, ніж за 10 років з початку прийняття такого рішення.

"Тобто, наприклад, алгоритм буде таким: ми приймаємо рішення про підвищення пенсійного віку в жінок, починаючи з 1 січня 2011 року, то, відповідно, з 1 січня 2011 року на пенсію будуть виходити жінки що досягли 55 з половиною років, з 1 січня 2012 року вже будуть іти ті, кому виповнилося 56 років. ", - пояснив міністр.

“Українська правда”