У Кременчуці СЕС закриє кіоски під брендом «Кулиничі»

У Кременчуці Полтавської області СЕС хоче закрити кіоски, які торгують під брендом хлібокомбінату «Кулиничі».

Про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки головного санітарного лікаря Кременчука Віктор САМОЙЛЕНКО.

За його словами, 10 кіосків, які недавно встановлені в місті, працюють без води, каналізації, а продавці не мають санітарних книжок.

“Ми не можемо знайти господарів кіосків. Тільки їм можна видати розпорядження щодо усунення недоліків. Якщо не знайдемо, то звернемося в правоохоронні органи і разом виноситимемо питання про припинення їхньої роботи”, - сказав санлікар.

Мер Кременчука Микола ГЛУХОВ підтримав ініціативу СЕС про закриття кіосків, якщо їхні власники не усунуть порушення. “Це ж загрожує здоров`ю людей. Я згоден, що їх треба закрити, якщо вони не виконуватимуть вимоги СЕС”, - сказав М.ГЛУХОВ.

Нагадаємо, у червні в Кременчуці з`явилися кіоски, які торгують під брендом хлібокомбінату «Кулиничі».

Довідка УНІАН. ТОВ "Хлібокомбінат "Кулиничі" виготовляє хлібопродукти, розташований у смт. Кулинині Харківського району Харківської обл.