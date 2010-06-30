У Криму заборгованість із зарплати збільшилася на 8,2%

У Криму з початку 2010 року заборгованість із виплати заробітної плати збільшилася на 8,2% і станом на 1 червня склала 80,7 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

При цьому впродовж травня загальна сума боргу знизилася на 2 958,7 тис. грн., або на 3,5%.

Із загального об`єму неоплаченої заробітної плати 59,5% (майже 48 млн. грн.) припадає на економічно активні підприємства, 38,9% (31,4 млн. грн.) - підприємства-банкроти, 1,6% (1,3 млн. грн.) - економічно неактивні підприємства.

Як повідомляв УНІАН, в Криму з початку 2010 року заборгованість із виплати заробітної плати збільшилася на 12,2% і за станом на 1 травня склала 83644,0 тис. грн.