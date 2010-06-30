У ЄС розроблять єдині стандарти для зарядних електромобілів

У ЄС будуть розроблені єдині стандарти для зарядних пристроїв електромобілів.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН у прес-службі Єврокомісії, сьогодні віце-президент Комісії, відповідальний за питання промисловості та підприємництва, Антоніо ТАЯНІ вручив відповідний мандат двом організаціям зі стандартизації в Європі - CEN-CENELEC та ETSI.

Нові стандарти мають забезпечити можливість безпечної зарядки усіх типів електромобілів, а також однаковість їх зарядних пристроїв для усієї Європи. Передбачається, що стандарти будуть розроблені до середини 2011 року.

“Електромобілі більше не абстрактні концепції – у найближчому майбутньому ми побачимо їх на дорогах. Прокладаючи шлях до їх комерційного успіху, ми не можемо дозволити собі мати несхожі системи, що призведуть до фрагментації європейського ринку”, - цитує прес-служба заяву А.ТАЯНІ.