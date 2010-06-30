У Херсоні поліпшуватимуть якість питної води

На виконання заходів щодо поліпшення якості питної води в Херсоні передбачено направити 139,177 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в Комплексній програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Херсона на 2010-2014 рр., який прийняла міськрада.

Згідно з програмою, заходи, заплановані на 2010-2014 рр., передбачають тампонування зношених водозабірних свердловин, що забруднюють водоносні горизонти; будівництво нових свердловин; будівництво нового водозабору, визначеного техніко-економічним обґрунтуванням.

Фінансувати ці заходи планується за рахунок засобів державного, обласного і міського бюджетів, власних засобів КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона", а також засобів з інших джерел.

У програмі наголошують, що вода, яку подає КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона", неоднорідна за своїм складом. Близько 30% свердловин (вони розташовані в Шуменському мікрорайоні і селищі Комишани), подають воду з відхиленням від Держстандарту за солевмістом.