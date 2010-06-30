У Києві стартує конкурс “Квітуче місто”

З 1 липня 2010 року Київська міська державна адміністрація та інтернет-журнал «Наш Київ» проводять третій щорічний конкурс «Квітуче місто», повідомляє прес-служба КМДА.

За повідомленням, мета конкурсу – віддати належне людям, які люблять Київ не словом, а ділом – власноруч прикрашають місця, де мешкають та працюють.

До традиційних номінацій «Кращий балкон», «Краща літня тераса» в цьому році додалася нова – «Краще подвір’я», у якій будуть відзначені мешканці багатоквартирних будинків, що власними силами облаштували прибудинкову територію.

Переможці будуть визначені відвідувачами сайту конкурсу та авторитетним журі за підсумками голосування, яке триватиме 3 місяці.

Куратором конкурсу від КМДА є заступник голови Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

Дізнатися детальніше про умови конкурсу та взяти участь можна за адресою http://greencity.nashkiev.ua

Призи для переможців та фіналістів надають Київська міська державна адміністрація та спонсори.