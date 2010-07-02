Якість компослуг покращиться після визначення виробника тепла
Вважає Голубченко
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО вважає, що якість комунальних послуг покращиться після того, як будуть визначені виробники гарячої води й тепла.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.
«Якість послуг відразу зміниться після того, як вирішиться головне питання, над яким я б`юся три роки, - має з`явитися виробник гарячої води. Після цього має з`явитися виробник тепла», - сказав він.
А.ГОЛУБЧЕНКО пояснив, що споживач отримує й оплачує гарячу воду в кубічних метрах, а «Київенерго» продає енергію на виробництво гарячої води в гігакалоріях.
«Він того знати не хоче, що жителі купують гарячу воду в метрах кубічних. Він продає в гігакалоріях», - додав він.
А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що «Київенерго», використовуючи закон про теплоенергетику, не хоче визнавати себе виробником гарячої води, «і ми його не можемо примусити».
«У Міністерстві житлово-комунального господарства лежить методика розрахунку втрат гарячої води, і якщо вона буде нам надана, у нас буде хоч би якесь адміністративне право на сесії визначити, що «Київенерго» є виробником гарячої води», - сказав він.
На думку А.ГОЛУБЧЕНКА, як тільки буде визначено виробника гарячої води, з`явиться контроль над кількістю, температурою гарячої води, а плата споживачів за гаряче водопостачання знизиться на 15-20%.