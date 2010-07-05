У Харкові зруйнували клумбу з квітковим логотипом Євро-2012

У Харкові вдруге зруйнували клумбу, на якій із квітів було створено логотип Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської міської ради з посиланням на директора департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА.

За його словами, клумба, а також каскад фонтанів біля Покровського скверу, що неподалік, були пошкоджені сьогодні вночі.

“Ці дві події просто вражають мене своїм блюзнірством і продуманістю дій. Три тижні тому на клумбі були знищені 2,2 тисячі квітів. Сьогодні мені доповіли, що логотип знову постраждав. Незважаючи на те, що квіти розрослися і створилася дуже красива композиція, пошкодження навіть більш значні - понад 3 тисячі рослин. За попередніми оцінками, збитки становлять понад 7 тисяч гривень”, - сказав В.КІТАНІН.

Він вважає такі дії «продуманими та цілеспрямованими». «Ті, хто їх скоїв, - зазначив директор департаменту, - просто знищили працю людей, які протягом двох тижнів створювали тут цей шедевр. Адже йдеться не просто про висадку квітів, а про формування складної композиції. І плюс до цього - про монтування обладнання, за допомогою якого люди будуть працювати тут весь день під палючим сонцем».