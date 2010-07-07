"Укрзалізниця" змінила графік руху двох міжнародних поїздів

У зв`язку з продовженням ліквідації наслідків розмиву залізничної колії на території Румунії змінений маршрут двох пар міжнародних поїздів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, поїзд № 59/60 Москва-Софія-Москва від станції Жмеринка прямує за маршрутом: Могильов-Подольський – Волчинець – Окниця – Унгени і далі на Румунію. Поїзд курсує щодоби.

Поїзд № 101/102 Мінськ-Софія-Мінськ прямує за маршрутом Здолбунів – Казатін – Жмеринка – Могильов-Подольський – Волчинець – Окницая– Унгени і далі на Румунію. Поїзд курсує раз на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня 2010 року на перегоні Вадул-Сирет-держкордон (з Румунією) була підмита і розвалилася берегова опора арочного кам`яного мосту. На цьому перегоні був зупинений рух поїздів. Наприкінці минулого тижня українські залізничники виконали всі відновні роботи і відкрили рух на перегоні.