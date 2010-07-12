Мережа “Фуршет” відкрила перший магазин у Рівному
11:34, 12 липня 2010Права споживачів
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Торгова мережа «Фуршет» 7 липня відкрила перший супермаркет у Рівному.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТЦ «Злата Плаза» (Рівне), де розташований новий магазин.
Згідно з повідомленням, торгова площа супермаркету складає 1010 кв. м. У магазині представлено більше 10 тис. найменувань товарів.
Довідка УНІАН. «Фуршет» – мережа магазинів продовольчого і непродовольчого роздрібно-гуртового ринку України. Група включає дві холдингові компанії: операційну і у сфері нерухомості.
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