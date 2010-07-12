Мережа “Фуршет” відкрила перший магазин у Рівному

Торгова мережа «Фуршет» 7 липня відкрила перший супермаркет у Рівному.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТЦ «Злата Плаза» (Рівне), де розташований новий магазин.

Згідно з повідомленням, торгова площа супермаркету складає 1010 кв. м. У магазині представлено більше 10 тис. найменувань товарів.

Довідка УНІАН. «Фуршет» – мережа магазинів продовольчого і непродовольчого роздрібно-гуртового ринку України. Група включає дві холдингові компанії: операційну і у сфері нерухомості.