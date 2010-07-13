На Прикарпатті стабілізувалися ціни на нафтопродукти.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Івано-Франківській обласній держадміністрації.

За даними моніторингу цін, що проводиться Державною інспекцією з контролю за цінами в області, у п`яти основних операторів Прикарпаття роздрібні ціни на світлі нафтопродукти з 1 по 13 липня були стабільними.

Середні роздрібні ціни на світлі нафтопродукти в регіоні впродовж 1-13 липня були такими: дизельне паливо – 6,87 грн. за 1 літр; бензин А-76/80 – 6,94 грн. за 1 літр; бензин А-92 – 7,30 грн. за 1 літр; бензин А-95 – 7,65 грн. за 1 літр.

За станом на 13 липня, в області роздрібні ціни на нафтопродукти такі: дизельне паливо – від 6,75 грн. до 6,95 грн. за 1 літр; бензин А-76/80 – від 6,85 грн. до 7,05 грн. за 1 літр; бензин А-92 – від 7,15 грн. до 7,45 грн. за 1 літр; бензин А-95 – від 7,45 грн. до 7,80 грн. за 1 літр.