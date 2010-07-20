Імпорт м’яса птиці до України скоротився

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК відзначає скорочення обсягів імпорту м`яса птиці в першому півріччі 2010 р. і зростання експорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

За його словами, Україна споживає близько 30 тис. тонн м`яса птиці щомісячно. Водночас, порівняно з першим кварталом 2010 р., в Україні спостерігається зростання експорту м`яса птиці з 4 до понад 20 тис. тонн. І.КАЛЄТНІК зазначив, що українські виробники м`яса птиці сьогодні мають вільний ринок для розвитку своїх підприємств.

Крім того, голова Держмитслужби повідомив про те, що до кінця ц.р. не передбачається падіння обсягів імпорту загалом. «Навпаки, ми бачимо активізацію щодо імпорту, а особливо щодо експорту нашими підприємствами», - говорить І.КАЛЄТНІК.