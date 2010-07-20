На Волині виробника хліба оштрафували за підвищення цін

Волинське обласне відділення Антимонопольного комітету оштрафувало ВАТ «Хліб» на 17 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМКУ.

За повідомленням, відділення встановило, що товариство без економічного обґрунтування підвищило вартість хліба «Підгаєцький» та «Січовий», що завдало шкоди інтересам споживачів.

Зазначають, що під час розгляду справи товариство припинило порушення та знизило вартість хліба до економічно обґрунтованого рівня.