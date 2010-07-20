У 8 областях України знеструмлено 100 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок дощу і сильних поривів вітру та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у 8 областях України було знеструмлено 100 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Тернопільській області знеструмлено 28 населених пунктів, у Херсонській – 23, у Миколаївській – 20, у Дніпропетровській – 9, у Київській – 9, у Сумській – 5, в Івано-Франківській – 5, в Одеській – 1.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.