Німці б’ють рекорди з поїдання морозива

У рекордну спеку, яка триває нині в Німеччині, солодка прохолодна страва – справжня насолода. Цього літа німці з’їдають за день стільки морозива, як за весь листопад торік. Попри високі ціни й почасти неідеальний смак.

Такого споживання морозива, як цього літа, в Німеччині не бачили вже роками. Один з найбільших німецьких виробників цих солодощів, підприємство Langnese, повідомило, що за минулий тиждень у Німеччині було продано майже 12 мільйонів порцій лише відомого сорту Magnum. Як сказав газеті Bild речник підприємства, ця цифра перевищила вже рекорди поки найспекотнішого літа століття 2003 року.

Звісно, що німці їдять морозиво не лише від Langnese. Загалом, одна людина в Німеччині споживає за рік у середньому вісім літрів морозива. А у спекотні дні найчастіше черги можна побачити біля кафе з морозивом. Традиційно у більшості таких кафе в Німеччині продають морозиво, зроблене за італійською традицією. Порції складають кульками у вафельні «ріжки» чи пластикові або паперові стаканчики.

Люди охоче ласують цим морозивом, хоча ціни на нього потроху справді «кусаються». В середньому кулька італійського морозива коштує в кафе один євро. У центрах великих міст, де ціни й без того є астрономічними, дорожчим стає й морозиво. У Берліні, Мюнхені чи Кельні за одну кульку доводиться платити вже півтора, а то й два євро.

Але яка вартість кульки морозива насправді? Це питання, на переконання мюнхенського економіста-психолога Флоріана Бауера, дуже рідко ставлять люди, купуючи морозиво. Особливо рідко шукають на нього відповіді в спеку. «Раціонального покупця, такого собі homo oeconomicus, як у підручнику, в житті немає», - каже Бауер. Замість того, щоб раціонально задуматися, що входить у ціну кульки морозива, люди радше шукають порівняння. «Вони пригадують, скільки коштує в кафе кава еспресо чи капучіно, прирівнюють їхню ціну до ціни кульки морозива», - пояснює Бауер.

Одним словом, на барикади через дорогі ціни на морозиво в кафе німці не йтимуть. У країні всі вже так чи інакше звикли до того, що все дорожчає. «Пару років тому ніхто й подумати не міг, що купуватиме бензин по півтори тоді ще марки. Нині ж німці заправляють машини, платячи подекуди по півтора євро за літр бензину», - порівнює науковець.

Утім, хто все ж відносить себе до homo oeconomicus, однак не хоче відмовлятися від прохолодної смакоти влітку, може піти в супермаркет і купити собі велику упаковку морозива (на літр, а то й більше) за таку ж ціну, що коштувала б одна порція в кафе. Найпопулярніший смак – традиційно просто ванільний. Здавалося б, важко помилитися.

Але й тут варто бути обережнішим, попереджає німецький часопис для гурманів Der Feinschmecker. Його редактори разом з професійним журі провели смаковий тест 24 сортів ванільного морозива з різних німецьких супермаркетів. Їхній висновок виявився дуже невтішним. Більшість сортів мали смак ваніліну, а не ванілі. Замість того, щоб танути в роті, вони перетворювалися ледь не на піну, через велику кількість штучних пом’якшувачів.

Дуже небагато сортів ванільного морозива з німецьких супермаркетів отримали позитивну оцінку гурманів. Серед фаворитів виявилися сорти, вироблені з екологічно чистих продуктів, без штучних добавок і з використанням справжньої ванілі. Утім, найкраще ванільне морозиво смакуватиме, якщо його робити самому вдома, переконані головні гурмани Німеччини. У своєму часописі вони, звісно, діляться найкращими рецептами, а ще й вказують адреси кафе, які виробляють найсмачніше морозиво.

“Німецька хвиля”