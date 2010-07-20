На Донеччині близько 60% населення буде претендувати на субсидії

У Донецькій області з підвищенням із 1 серпня ціни на газ близько 60% населення буде претендувати на отримання від держави субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Він нагадав, що ціна на газ і тепло для населення залежить від рівня споживання цих послуг: чим більші площі опалюються, тим більший обсяг газу споживається.

А. БЛИЗНЮК пояснив, що на даний час у Донецькій області 58,6% населення споживають за рік до 2,5 тис. кубометрів газу, до 6 тис. кубометрів - 38,4%, до 12 тис. кубометрів, - 2,1 % і понад 12 тис. кубометрів - 0,9% населення.

За його словами, ці 58,6% жителів регіону, які є «основною масою населення» будуть гарантовано отримувати допомогу держави у вигляді субсидій, а решта частини населення, що має високі доходи і споживає великі обсяги послуг, і будуть платити більше, пропорційно доходам.

«58,6% населення - це саме ті люди, які фактично на 100% будуть претендувати на субсидії, і вони фактично - 100% - будуть захищені державою від підвищення ціни на газ: і побутовий газ, і тепло, і гарячу воду. Усі інші - в залежності від доходів», - сказав голова ОДА.

«В області всього лише 3% людей, які споживають до 12 і більше тисяч кубів (газу на рік) - це багаті, які будуть платити «повним карбованцем», на них повністю не поширюється схема субсидій, вони заробляють, вони будуть платити стільки, скільки це коштує, і це – найбільша ціна», - додав він.

Також А. БЛИЗНЮК констатував, що зараз в області 137 тис. жителів одержують субсидії, у них вже є всі документи для отримання цієї допомоги від держави, тому їм «практично автоматично буде все перераховано на збільшення суми субсидій, і вони нічого не втратять, держава їм всі 100% компенсує».

У той же час голова ОДА прогнозує, що кількість людей в області, які захочуть звернутися для отримання субсидій до відповідних державних органів, на цей раз зросте у регіоні до 0,5 млн. осіб.

«На сьогодні ми оцінюємо, що близько півмільйона осіб будуть звертатися до органів нарахування субсидій», - сказав А. БЛИЗНЮК, наголосивши, що зараз «усі міністерства і відомства шукають варіанти, яким чином мінімізувати навантаження на людей» у зв`язку з підвищенням ціни на газ для населення і теплокомуненерго.