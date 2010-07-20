На Житомирщині газифікували село Лихосілка

У Чуднівському районі Житомирської області газифіковано село Лихосілка.

Як повідомили УНІАН у Чуднівській райдержадміністрації, тепер газопостачанням будуть забезпечені кілька сотень будинків у Лихосілках.

Здійснило газифікацію Чуднівське управління експлуатації газового господарства ВАТ «Житомиргаз» за кошти жителів селища, сільської ради, а також кошти районного і обласного бюджетів.

Наразі з більш як півсотні населених пунктів Чуднівського району не газифікованими залишаються п’ятнадцять. Цього року планують провести газ у селі Дідківці, Дриглів та Карпівці.