На Житомирщині газифікували село Лихосілка
12:37, 20 липня 2010Права споживачів
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Сусідні села чекають своєї черги
У Чуднівському районі Житомирської області газифіковано село Лихосілка.
Як повідомили УНІАН у Чуднівській райдержадміністрації, тепер газопостачанням будуть забезпечені кілька сотень будинків у Лихосілках.
Здійснило газифікацію Чуднівське управління експлуатації газового господарства ВАТ «Житомиргаз» за кошти жителів селища, сільської ради, а також кошти районного і обласного бюджетів.
Наразі з більш як півсотні населених пунктів Чуднівського району не газифікованими залишаються п’ятнадцять. Цього року планують провести газ у селі Дідківці, Дриглів та Карпівці.
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