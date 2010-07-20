У Полтавській області подешевшали продукти харчування

У Полтавській області в червні 2010 року індекс споживчих цін склав 99,7%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

На споживчому ринку в червні 2010 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Зокрема, подешевшали яйця на 16%, сир – на 4,4%, овочі - на 4%, молоко - на 2,8%.

Водночас, ціни на фрукти зросли на 1,9%, хліб і хлібопродукти, рибу і продукти з риби - по 0,5%, м`ясо і м`ясопродукти - на 0,2%, цукор - на 0,1%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,9%, в т.ч. тютюнові вироби - на 1,2%, алкогольні напої - на 0,6%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% зумовлено збільшенням на 2,9% вартості твердого палива, на 1,9% - зрідженого газу. На 0,2% подорожчав ремонт житла.

На 1,7% зросли ціни у сфері охорони здоров`я, це відбулося через подорожчання санаторно-курортних послуг (на 14,4%), фармацевтичної продукції, медичних товарів і устаткування (на 0,6%), амбулаторних послуг (на 0,2%).

Загальне зниження цін у сфері транспорту на 0,3% пов`язане з падінням цін на 1,1% на паливо і масла.

На 0,2% і 0,1% відповідно знизилися ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла. Разом з тим, подорожчали послуги освіти та ціни на одяг і взуття (на 0,4% і 0,1% відповідно).