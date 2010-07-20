«Укрзалізниця» розробляє нову схему обслуговування пасажирів у зв`язку з введенням Дарницького мосту, зокрема, 50% пасажирів зможуть досягти Правого берега потягом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК сьогодні після робочої наради з міністром транспорту і зв`язку Костянтином ЄФИМЕНКОМ.

«Міст вирішує стратегічні питання розподілу потягів, що приходять на Правий і Лівий береги. Друге - ми розвантажимо Центральний пасажирський вокзал Києва. І найголовніше – зможемо розпочати будівництва сучасного комплексу сервісу потягів у районі Дарниці», – сказав він.

У свою чергу К.ЄФИМЕНКО додав, що він задоволений темпами будівництва, однак найскладніше технологічне завдання ще попереду. У вересні буде проведене насування спарених конструкцій, що сполучають два з`їзди з одного берега на іншій. Після цього робота прискориться по всіх напрямах.

"Жодних сумнівів щодо виконання цих робіт немає", - підкреслив міністр, повідомивши, що вже розпочато підготовку документації під проекти, які реалізовуватимуться в 4-му кварталі 2010 року і 1-му кварталі 2011 року.

За словами К.ЄФИМЕНКО, залишилося вирішити кілька питань з київською міською владою з перенесення гаражів і теплотраси для закінчення монтажу з`їзду з Лівого берега на Правий. "Укрзалізниця" розглядає можливість перенесення 15 проблемних гаражів на свої землі.

"Проте у цілому ми укладаємося у графік і наприкінці року зможемо порадувати киян новим мостом", - запевнив міністр транспорту і зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО повідомив, що залізнична складова Дарницького моста буде повністю готова до 1 жовтня.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного моста через Дніпро у Києві почалося 15 липня 2004 року. Будівництво мосту планувалося завершити в 2006 році. Потім ці терміни кілька разів переносилися.

Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній гілці моста.

7 травня 2010 року по Дарницькому мосту, довжина якого становить 1100 м, вперше пройшов потяг на електричній тязі. Вантажний потяг перетнув річку Дніпро з правого берега на лівий. Таким чином, було відкрито електрифікований робочий рух залізничної складової мосту.