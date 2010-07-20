МОН не буде продовжувати терміни вступної кампанії

Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що міністерство не має наміру продовжувати терміни вступної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за результатами селекторної наради з ректорами вищих навчальних закладів.

«На сьогоднішній день терміни вступної кампанії затверджені міністерством. Всі їх чітко притримуються, всі ректори абсолютно впевнені, що всі необхідні дії вступної кампанії здійсняться в установлені терміни, і немає жодних небезпеки і побоювання, що буде якимось чином порушений хід вступної кампанії», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр наголосив, що прийом документів є лише однією зі складових вступної кампанії.

«Далі треба ще в дуже стислий термін звірити ці рейтинги, і після того провести зарахування на місця державного замовлення, а потім визначитись і прийняти документи тих, хто бажає вчитися на договірних засадах», - пояснив він.

Д.ТАБАЧНИК також підкреслив, що жоден із ректорів не порушував питання про продовження термінів вступної кампанії.

«Терміни розраховані, і сьогодні ми від жодного з керівників вищих навчальних закладів не почули жодного побоювання, що можуть бути якісь зриви», - додав він.

Водночас, Д.ТАБАЧНИК зазначив, що наступного року терміни вступної кампанії будуть переглянуті з урахуванням досвіду вступної кампанії-2010.

«Я думаю, що наступного року ми зробимо по-іншому. Ми дозволимо тим, хто закінчив (школу) раніше без сертифікатів – хай собі йдуть і подають (документи до ВНЗ), а ті, хто проходять ЗНО, можуть подавати (документи) відразу після одержання сертифікату, але за умови, що тоді вже апеляціями вони не будуть переглядатися», - повідомив міністр.

Він пояснив, що цього року терміни вступної кампанії (з 15 по 31 липня) розраховувалися, виходячи з необхідності врахування термінів на апеляційне оскарження результатів зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Як повідомляв УНІАН, громадські спостерігачі Комітету виборців України зафіксували низку недоліків у роботі вищих навчальних закладів на початку вступної кампанії.

За даними спостерігачів через стислі терміни вступної кампанії “були зафіксували значні черги, які починали формуватися, особливо у київських ВНЗ за день до початку прийому документів”.