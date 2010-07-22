Інваліди мають право на безкоштовне паркування автомобілів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон України “Про внесення зміни до статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Текст документа опублікований на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада України ухвалила 1 липня 2010 року.

Законом передбачено, що власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, а також для безоплатного паркування транспортних засобів, що належать підприємства, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

Кількість місць для безоплатного паркування має становити не менш як 10% загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менш як для одного транспортного засобу з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою.

Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій цієї статті, також виділяються на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках біля всіх адміністративних будівель – власниками цих будівель, на автомобільних дорогах та вулицях – органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою.

На всіх автостоянках, незалежно від форми власності, які є суб`єктами господарської діяльності чи належать цим суб’єктам, на яких надаються послуги зі зберігання транспортних засобів, що належать громадянам (крім автостоянок – гаражних кооперативів), і охороняються, облаштовуються місця для безоплатного зберігання (за рахунок коштів місцевих бюджетів) транспортних засобів, зазначених у частині шостій цієї статті. Кількість місць на автостоянці для безоплатного зберігання транспортних засобів встановлюється за поданням органа місцевого самоврядування відповідно до потреби з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою.

Порядок надання пільг власникам транспортних засобів, зазначених у частині шостій цієї статті, на безоплатне паркування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування та на безоплатне зберігання на автостоянках, які надають послуги щодо зберігання транспортних засобів (крім автостоянок – гаражних кооперативів), визначається Кабінетом міністрів України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.