У лісах Криму оголосили високу пожежонебезпеку

Кримське управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій попереджає про високу пожежонебезпеку в лісах півострова до понеділка, 26 липня, і про шквальний вітер на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління МНС України в АР Крим.

«По 26 липня в лісах Криму очікується висока пожежна небезпека. 22 липня в Криму очікується шквальний вітер, 15-20 метрів на секунду», - сказано у прес-релізі.