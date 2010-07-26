Податківці виявили цех з виробництва фальсифікованої горілки

Співробітники податкової міліції Державної податкової інспекції Херсона в рамках операції "Курорт" викрили і ліквідували підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, спирт для виробництва фальсифікованої горілки завозили з Молдови. Готову продукцію продавали на пунктах прийому склотари, зважаючи на специфіку контингенту, який відвідує такі пункти.

У підпільних виробників вилучили майже 4,5 тис. літрів спирту, 245 пляшок з готовою продукцією, устаткування.

Згідно з висновками Херсонського обласного бюро судмедекспертизи, вилучений алкогольний напій міг бути смертельно небезпечним.