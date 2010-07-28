Влада не виключає підвищення цін на хліб

Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК не виключає можливості підвищення цін на хліб із зерна нового врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Житомирі.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, питання ціни на хліб у країні залишається складним.

"З одного боку, ми задоволені, що ціна на зерно зростає, з іншого боку – розуміємо, що є виробники зерна і є переробна галузь - виробники хліба, які не зможуть утримати цінову політику, оскільки ціна на зерно зросла", - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Міністерство агрополітики відповідає в основному за обсяги виробництва, якість обробки землі, сівозміну й родючість землі, а за цінову політику – Міністерство економіки.

За словами міністра, він намагався переконати членів уряду в тому, що вирощений хліб необхідно продати якомога дорожче, щоб мати обігові кошти й бути конкурентоздатними.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, Мінекономіки й Міністерство соціального захисту повинні продумати механізми захисту незаможних. Він також пообіцяв урядові зернові інтервенції за допомогою Аграрного фонду для утримання ціни на хліб.

Міністр нагадав, що для стабілізації цін на хліб в Україні кожен регіон країни повинен сформувати свій зерновий фонд.