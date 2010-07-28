«Оболонь» опублікувала соціальний звіт

Наприкінці липня корпорація «Оболонь» випустила другий соціальний звіт. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, документ відображає прогрес у діяльності компанії у сфері відповідального ведення бізнесу та сталого розвитку у 2009 році.

Соціальний звіт компанії «Оболонь» складено за загальноприйнятими міжнародними стандартами звітності GRI (третьої версії) і відповідає високій оцінці «В». Слід також відмітити, що «Оболонь» є активним учасником Глобального договору ООН вже три роки, і відповідно до вимог даної організації та принципів корпоративного управління реалізує заходи щодо регулярного звітування громадськості про свою соціальну діяльність.

Особлива увага в документі приділяється питанням відповідальності за продукт на всіх стадіях його життя. Соціальний звіт засвідчує, що «Оболонь» дотримується принципів відповідальності за продукт, починаючи із закупівель, продовжуючи виробництвом і маркетингом, і закінчуючи переробкою відходів упаковки. Також «Оболонь» у 2009 році розпочала інформаційно-просвітницьку програму виховання культури споживання пива в Україні. Крім цього, соціальний звіт містить результати діяльності корпорації у 2009 році, який відзначився кризовими явищами.

«Корпоративна соціальна відповідальність для нас є дуже важливим інструментом на шляху до сталого довгострокового розвитку. Під час кризи, навіть попри падіння ринку і обсягів продажу, ми покращили свою фінансову стабільність, і це стало можливим зокрема завдяки реалізації стратегії сталого розвитку корпорації», - зазначив президент ЗАТ «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН і додав: «Але ми також прагнемо донести до всіх зацікавлених сторін думку, що соціальна діяльність нашої корпорації або всього бізнесу не може стати заміною ефективному виконанню обов`язків і повноважень держави. Так, сплачуючи щороку більше 600 млн. гривень податків, «Оболонь» не в змозі гарантувати, що держава витратить їх відповідально».

Також О.СЛОБОДЯН повідомив: «Попри все корпорація «Оболонь» продовжує неухильно дотримуватися принципів гармонійного співіснування, взаємодії та постійного діалогу з суспільством. Переконаний, що цей Соціальний звіт продовжить розвиток ефективного діалогу корпорації «Оболонь» з працівниками, широкими колами громадськості, державними органами та партнерами».

Кожен охочий може ознайомитись із текстом соціального звіту, звернувшись у відділ зв’язків із громадськістю ЗАТ «Оболонь» або завітавши на корпоративний сайт www.obolon.ua.