Столична влада бореться зі спекою

У зв’язку з тим, що у місті Києві, як і в цілому по Україні, триває спекотна погода, що супроводжується підвищенням температури повітря понад 30°С, столична влада затвердила перелік заходів, які покликані забезпечити киянам належні умови праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав виконуючий обов’язки голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Серед зазначених заходів – щоденний полив міських територій, тротуарів, проїжджої частини, місць масового перебування і скупчення людей, а також проведення представниками Головного управління з питань надзвичайних ситуацій постійної роз’яснювальної роботи серед населення міста для попередження нещасних випадків, викликаних перегріванням.

Для працюючих у приміщенні температура повітря у теплу пору року згідно з Державними санітарними нормами не повинна перевищувати 28°С за відносної вологості від 55% до 75% і швидкості руху повітря від 0,1 м/с до 0,5 м/с, в залежності від призначення приміщень і характеру виробничої діяльності. Згідно з розпорядженням, керівники підприємств, установ та організацій територіальної громади Києва зобов’язані забезпечити дотримання цих норм шляхом встановлення систем кондиціювання, використання тепловідбивального екранування, жалюзі, систем охолодження приміщення, охолоджувальних екранів на робочих місцях, забезпечення питного режиму для працівників, проведення вологого прибирання тощо, а також забезпечити дотримання рекомендацій щодо режиму організації роботи та відпочинку відповідно до вимог Державних санітарних норм.

Відповідальність за нагляд за мікрокліматичними показниками на підприємствах, в установах та організаціях територіальної громади Києва покладено на Головного державного санітарного лікаря міста. Розпорядженням передбачено здійснення заходів адміністративного впливу у разі його невиконання керівниками закладів.