Найбільшу тривалість життя серед жінок мають японки.

Про це пише інтернет-видання «Утро», посилаючись на дані Міністерства охорони здоров`я, праці і добробуту Японії.

Крім того, відзначає видання, тривалість життя японок стрімко збільшується. У доповіді зазначається, що у 2009 році японські жінки легко доживали до 86 років. Це на третину року більше, ніж у 2008 році. Такими, що живуть найдовше на планеті, японські жінки залишаються протягом 25 років.

Щодо японських чоловіків, то багато хто з них доживає до 79,5 років і за цим показником вони програють чоловікам з Катару, Гонконгу, Ісландії і Швейцарії.

Видання відзначає, що ці рекорди мають й інший бік. В Японії населення стрімко старіє. Уряд країни на чолі з новим прем`єром Наото КАНОМ планує провести низку податково-бюджетних реформ, щоб забезпечити ефективну роботу системи соціального забезпечення людей похилого віку.

Друга за величиною світова економіка зараз перебуває у затяжній кризі. Вона має уповільнене зростання і обтяжена масою боргів. Не останню роль в цьому процесі відіграє збільшення економічного навантаження на працюючу частину населення.