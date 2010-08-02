У Сумах 355-річчя міста святкуватимуть п’ять днів

Сумчани та гості Сум відзначатимуть 355-річчя міста впродовж п’яти днів - з 1 по 5 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника міського голови Сум Сергія ПАНЧЕНКА, кожен зі святкових днів буде присвячено певній тематиці.

Зокрема, 1 вересня у рамках ювілею міста відзначатимуть День знань/День дітей. Він буде присвячений сумським дітлахам, на яких чекають конкурси та розваги.

2 вересня місто славитиме своїх визволителів та ветеранів. День сумських вулиць та скверів відзначатимуть 3 вересня. Головні святкування очікують на жителів міста та його гостей в суботу - 4 вересня. Неділю, 5 вересня, організатори святкувань присвятять спорту – будуть турніри та змагання з тенісу, кінного спорту, міні-футболу та інших видів спорту.

Також, згідно з рішенням Сумської міськради, під час святкування Дня Сум будуть вручені Почесні відзнаки "За заслуги перед містом" І ступеня шістьом сумчанам, в тому числі голові Національного банку України, Почесному громадянину міста Володимиру СТЕЛЬМАХУ.