На Тернопільщині за тиждень гречка подорожчала на 11%

На Тернопільщині за минулий тиждень на ринках гречка подорожчала на 11,1%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, в середньому ціни на неї зросли з 8,07 грн. до 8,97 грн./кг. У закладах торгівлі гречана крупа за тиждень подорожчала на 7,9% (з 7,87 грн. до 8,49 грн./кг).

Натомість цибуля на продовольчих ринках за тиждень подешевшала на 18,4% – з 6,92 грн. до 5,65 грн./кг, буряк – на 5% (з 4,21 грн. до 4 грн./кг), морква – на 4,3% (з 5,1 грн. до 4,88 грн./кг), кури – на 1,8% (з 18,98 грн. до 18,64 грн./кг).