Британського фермера викрили у продажу "клонованого" молока

Агентство з харчових стандартів Великобританії почало розслідування відносно фермера, який поставляв ряду магазинів несертифіковане молоко, отримане від нащадка клонованої корови.

За інформацією журналістів, фермер, який побажав залишитися неназваним, сам зізнався, що регулярно продавав "клоноване" молоко та продукти на його основі в кілька елітних британських магазинів. При цьому при реалізації продукту роздрібні мережі не повідомляли покупців про походження молока.

Про те, яке покарання загрожує фермеру і магазинам, які купувати його продукцію, не повідомляється.

Продаж молока або м`яса клонованих тварин не суперечить британському і європейському законодавству, проте вимагає наявності у постачальника і продавця спеціального дозволу, що підтверджує доброякісність продукту. Продукція британського фермера сертифікована не була.

Відзначимо, що в деяких розвинутих країнах виробництво і продаж продуктів харчування з клонованих тварин не обмежені законами. Приміром, у США відповідний дозвіл діє з 2008 року. При цьому американським виробникам не обов`язково вказувати на етикетках молока і м`яса, отриманих від клонованих тварин, їхнє походження.

ТСН