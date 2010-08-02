У Херсоні запровадили єдиний зразок наметів для продавців кавунів

Мерія Херсона запровадила єдиний зразок тентових наметів для всіх торговців плодоовочевою і баштанною продукцією на території міста.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі мерії, зразок наметів розроблений фахівцями міського управління споживчого ринку.

Відтепер дозволи на торгівлю суб`єктам господарювання видаватимуть лише за умов використання рекомендованого торгового устаткування. Таким чином управління споживчого ринку має намір боротися із стихійною торгівлею.

Наказом начальника управління вже затверджена дислокація місць сезонної виносної і виїзної торгівлі баштанною і плодоовочевою продукцією на території міста.

Експлуатація даного об`єкту можлива після отримання необхідних документів (виведення санепідемстанції, дозвіл, узгодження пожежної охорони і т. д.)

Контроль за дотриманням затверджених правил, утриманням у належному стані прилеглої до підприємств торгівлі території проводитимуть щонеділі фахівці управління споживчого ринку.